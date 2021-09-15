Песков: уход Путина на самоизоляцию не влияет на рабочий режим
Уход президента России Владимира Путина на самоизоляцию не повлиял на его рабочий режим, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Чувствует он себя прекрасно, продолжает работать. Скажу так: и Путин, и «Спутник V» работают в обычном режиме. Эффективность «Спутника V» доказана, она весьма высокая, эффективность президента Путина еще выше», — приводит слова Пескова RT.
Пресс-секретарь подчеркнул, что уход на самоизоляцию «не приводит к сужению общения и не замедляет темпов рабочего графика».
Накануне Путин сообщил, что уходит на самоизоляцию в связи с тем, что контактировал с заболевшим коронавирусом человеком. Позже он пояснил, что в его окружении заболели сразу несколько человек. Президент считает это «естественным экспериментом», который покажет, насколько эффективна вакцина «Спутник V», которой он сделал прививку этой весной.
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