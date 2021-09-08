Главное о коронавирусе за 8 сентября: ПЦР-центр в Казани, в Грузии спишут штрафы нарушителям ограничений
В Казани появится ПЦР-центр
- В Набережных Челнах привились от COVID-19 граждане Китая и Индии. Юй Гаожань приехал в Челны из Китая более 7 месяцев назад и работает директором службы качества на заводе Haier на производстве стиральных машин. Первый раз он привился от COVID-19 на родине вакциной «Синовак». Здесь его выбор пал на «Спутник Лайт». Гражданин Индии Дасаппан Аравиндараман приехал в Набережные Челны в апреле этого года. В Челнах он работает консультантом по планированию производства грузовых автомобилей и специальной техники. Прививку от коронавируса он делал первый раз. После вакцинации мужчина чувствует себя хорошо.
- В Татарстане за сутки привились 4,2 тыс. человек. Всего в республике вакцинировано от COVID-19 1 019 953 человека, 877 541 татарстанец получил оба компонента препарата.
- В Татарстане полицейские раскрыли схему по продаже сертификатов о вакцинации от коронавируса. Подозреваемые — две медсестры одной казанской поликлиники. По предварительным данным, стоимость услуги составляла от 6 до 8 тысяч рублей. В отношении медработниц, их посредника и неустановленных лиц возбудили уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Подделка документов».
- В Казани и в ряде других российских городов появится ПЦР-центр. На эти цели направят 223 млн рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин вчера подписал распоряжение, согласно которому на борьбу с распространением коронавируса и других опасных инфекций выделят 2 млрд рублей.
- В Нижнекамске продолжается акция «Наш двор — на прививку становись!» Завтра, 9 сентября, жители города смогут привиться однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» во дворе домов №48 и 50 на проспекте Мира. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС, полис.
В группу риска по COVID-19 начали попадать молодежь и беременные
- Почти все представители партий, которые участвуют в предвыборной гонке, готовы голосовать против обязательной вакцинации от коронавируса, если представится такая возможность, заявил РБК после проведения опроса «14 вопросов 14 партиям». Лишь две партии — КПРФ и РПСС — готовы поддержать данную инициативу.
- Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предупредил о возможном росте заболеваемости ОРВИ в России в конце сентября — начале октябре. Это может произойти из-за совпадения определенных факторов: сезона, возвращения людей из отпусков, начала учебного года.
- В московских отделениях переливания крови стартовал прием плазмы с антителами к коронавирусу от прошедших ревакцинацию «Спутником Лайт», рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По данным исследования, проводимого в московской столице, плазма от вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий титр вируснейтрализующих антител, чем плазма от переболевших.
- Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что самый грозный признак COVID-19 — появление одышки на фоне других респираторных симптомов. При ее появлении надо немедленно обращаться к врачу.
- Она также рассказала, что нарушения обоняния и вкуса при COVID-19 в среднем сохраняются около восьми дней. Причем чаще всего они встречаются у женщин. Пшеничная подчеркнула, что нарушения обоняния могут встречаться и при других ОРВИ — в 29% случаях.
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране более 92% госпитализируемых с COVID-19 пациентов не проходили вакцинацию от вируса. Сейчас в группу риска по COVID-19 стали попадать молодежь и беременные. А запасов вакцины в регионах хватит на месяц.
- Бизнесмен Олег Дерипаска выразил мнение, что в мире возможны еще как минимум две волны коронавируса. Это связано с тем, что страны начинают смягчать ограничительные меры, а на это никто идти не хочет.
- Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в российской столице пока не планируют водить новые ограничительные меры из-за COVID-19. Но при этом резервные госпитали закрывать не будут.
- Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев заразился коронавирусом. Его госпитализировали. По данным СМИ, он находится в состоянии средней тяжести. Сам телеведущий рассказал, что у него поднялась температура до 38 градусов.
- Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предстоящие в сентябре выборы не окажут негативного влияния на ситуацию с распространением коронавируса в России. Она пояснила, что в регионах растут темпы вакцинации, а на выборах соблюдаются все необходимые меры безопасности.
В Грузии спишут штрафы нарушителям COVID-ограничений
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 221 936 765 человек, 4 586 188 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (40 280 094). На второй строчке — Индия (33 096 718), на третьей — Бразилия (20 914 237), на четвертой — Россия (6 946 922, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (6 938 866).
Больше всего смертей зафиксировано в США (650 532). За ними следуют Бразилия (584 108), Индия (441 411), Мексика (264 541), Перу (198 568) и Россия (185 447).
- Коинфекция (сопутствующее заболевание) кишечными паразитами может быть одним из объяснений того, почему одни люди болеют СOVID-19 легко, а другие нет. К такому выводу пришли исследователи из колледжа медицинских наук Университета Мекелле в Эфиопии, их работа опубликована в научном журнале The Lancet. В период с июля 2020-го по март 2021 года авторы изучили данные 751 пациента с COVID-19, которые прошли скрининг на кишечных паразитов. 284 человека (37,8%) были заражены гельминтами (глистами) или простейшими паразитами. Выяснилось, что пациенты, зараженные паразитами, имели более низкие шансы развития тяжелой формы COVID-19: она развилась лишь у 10%. При этом 51,8% заболевших, зараженных паразитарной инфекцией, перенесли заболевание в легкой форме. Аллерголог-иммунолог клинико-диагностического центра «Медси» Наталья Гарскова считает, что взаимосвязь обусловлена «измененным» защитным иммунным механизмом организма хозяина.
- США выделили более $3 миллионов на исследование рисков зарождения коронавирусов среди летучих мышей и их передачи человеку. Они распределили грант среди нескольких научных организаций, в том числе и на институт вирусологии в китайском Ухане, выяснило интернет-издание Intercept.
- Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове сообщила о достижении плато по заболеваемости COVID-19 в мире. Но в регионах ситуация разная, это вызывает обеспокоенность. В последнее время в мире ежедневно выявляется 4,4—4,5 млн случаев заражения коронавирусом. Умирает от COVID-19 каждые сутки 72—78 тыс. человек.
- Глава Национальных институтов здравоохранения США, которые входят в структуру Министерства здравоохранения и социальных служб страны, Фрэнсис Коллинз заявила, что новым коронавирусом в прошлом году заразились примерно в пять раз больше американцев, чем считалось ранее. Многие случаи заболевания остались невыявленными из-за ограниченной возможности проводить тесты в начале года и большого количества заболеваний, которые протекали в легкой форме либо без симптомов.
- Правительство Японии планирует с октября начать постепенно ослаблять ограничения против распространения коронавируса по мере вакцинации населения. Сначала это будет в отдельных регионах, а полномасштабное смягчение ожидается не раньше ноября в зависимости от эпидемической ситуации.
- В Германии один из постояльцев дома престарелых в районе Оберхаузен-Хольтен (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) умер, еще двое попали в реанимацию через три дня после ревакцинации от коронавируса. Портал Focus Online подчеркивает, что связь между прививкой и госпитализацией еще предстоит выяснить. Каким препаратом проводилась ревакцинация, не уточняется.
- Парламент Грузии во вторник в третьем и окончательном чтении принял пакет законопроектов, который предполагает списание штрафов, которые были выписаны нарушителям ограничений, введенных с 2020 года в рамках борьбы с коронавирусом. Это затронет более чем 245 тысяч граждан Грузии и 344 юридических лица. По предварительным подсчетам, в общей сложности будут списаны штрафы на 76 млн лари (более $24 млн, или более 1 млрд 762 млн рублей).
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