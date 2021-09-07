В ВОЗ сообщили о достижении плато по заболеваемости коронавирусом

Фото: Максим Платонов (архив)

Мир достиг плато по заболеваемости COVID-19, однако ситуация в разных регионах не одинакова. В целом ситуация вызывает обеспокоенность, сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

В последнее время в мире ежедневно выявляется 4,4—4,5 млн случаев заражения коронавирусом. Умирает от COVID-19 каждые сутки 72—78 тыс. человек, обратила внимание эксперт ВОЗ.

Рост заболеваемости и смертности наблюдается в Северной и Южной Америках. В Африке, наоборот, фиксируется снижение этих показателей. В Европе на сегодняшний день увеличивается количество случаев смерти от COVID-19, но не растет число новых зараженных.

Фото: Максим Платонов (архив)

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан обратил внимание, что в некоторых странах даже с высоким уровнем вакцинации населения от коронавируса наблюдается рост заболеваемости, пишет ТАСС. «Мы возвращаемся к ситуации, в которой мы не хотели бы оказаться», — подвел он итог.

По последним данным, в России еще 30 регионов остаются на плато, то есть с нулевой динамикой. В субъектах, где привито более 60% взрослого населения, заболеваемость снижается наиболее интенсивно.



Татьяна Демина