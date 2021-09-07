Телеведущего Дмитрия Киселева госпитализировали с COVID-19

Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев заразился коронавирусом. Его госпитализировали, сообщает ТАСС.

По данным Mash, Киселев находится в состоянии средней тяжести. По словам самого телеведущего, температура у него поднялась до 38 градусов. «Ответ на лечение хороший», — обратил внимание он.

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным на утро 7 сентября, в России с начала пандемии число заболевших выросло до 7 047 880 человек, выздоровевших — до 6 302 250 человек. Умерли от коронавируса уже 188 785 россиян.



Татьяна Демина