Собянин исключил введение новых «ковидных» ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новые ограничения на фоне пандемии коронавируса в российской столице вводить пока не планируется. Он обратил внимание, что власти снимают их при первой же возможности.

— Если постоянно город держать в состоянии какого-то локдауна, ожидания какого-то ужаса, то само это ожидание и постоянные ограничения несут еще больший вред, чем сама пандемия. Не говоря уже об экономике, которую мы просто тогда угрохаем и все, — заявил Собянин в интервью «Комсомольской правде».

Мэр столицы считает, что власти должны использовать все возможности, чтобы не вводить ограничительные меры, «чтобы город развивался, жил нормальной жизнью». При этом несмотря на отсутствие планов по новым ограничениям, в Москве на намерены закрывать резервные госпитали для пациентов с коронавирусом.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в российской столице в отделениях переливания крови стартовал прием плазмы с антителами к коронавирусу от прошедших ревакцинацию «Спутником Лайт». До этого дня ее заготавливали только от доноров после перенесенного заболевания или вакцинации «Спутником V».

Татьяна Демина