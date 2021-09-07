В Москве начали принимать доноров плазмы после ревакцинации «Спутником Лайт»

Фото: Максим Платонов

В отделениях переливания крови стартовал прием плазмы с антителами к коронавирусу от прошедших ревакцинацию «Спутником Лайт». Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы начали применять плазму с антителами к коронавирусу, полученную от доноров после ревакцинации “Спутником Лайт”. Ранее ее заготавливали только от доноров после перенесенного заболевания или вакцинации препаратом “Спутник V”, — цитируют ее слова на сайте мэра Москвы.

Фото: Максим Платонов

Как показало исследование, проведенное в столице, введение плазмы пациентам с COVID-19 от доноров, имеющих антитела к коронавирусу, позволяет в полтора раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме. А плазма от вакцинированных доноров на 70 процентов чаще имеет высокий титр вируснейтрализующих антител, чем плазма от переболевших, говорится в сообщении.

В России полную вакцинацию от COVID-19 прошли около 39 млн человек. Такую цифру озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Алексей Нечаев