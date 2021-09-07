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Минздрав: более 92% госпитализируемых с COVID-19 россиян не вакцинированы

16:15, 07.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минздрав: более 92% госпитализируемых с COVID-19 россиян не вакцинированы
Фото: Максим Платонов (архив)

В России более 92% госпитализируемых с COVID-19 пациентов не проходили вакцинацию от вируса. Такие данные озвучил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В группу риска по коронавирусу на сегодняшний день стали попадать молодежь и беременные. Запасов вакцин от COVID-19 в регионах России хватит на месяц, заверили в Минздраве РФ.

Фото: Максим Платонов (архив)

По последним данным, в России полную вакцинацию от COVID-19 прошли около 39 млн человек. В целом хотя бы одну дозу вакцины получили уже порядка 46 млн россиян.

26 августа Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую отечественную вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорона-Н». Помимо нее, россиянам доступны такие разработанные российскими учеными препараты, как «Спутник V», его однокомпонентная версия «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина

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