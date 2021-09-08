В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях потери обоняния при коронавирусе

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Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что нарушения обоняния и вкуса при коронавирусной инфекции в среднем сохраняются около восьми дней, причем у женщин они встречаются чаще.

Потеря обоняния может встречаться не только при коронавирусе, но и при других ОРВИ, только реже — где-то в 20% случаев, добавила она, пишет «РИА Новости».

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Из-за мутации коронавирус начал маскироваться под сезонную вирусную инфекцию. Теперь основные симптомы инфекции — насморк, боль в горле, кишечные расстройства. Потеря обоняния уже отошла на второй план, рассказал недавно врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Алексей Нечаев