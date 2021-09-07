В Набережных Челнах вакцинацию от COVID-19 прошли граждане Китая и Индии

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах вакцинацию от COVID-19 прошли граждане Китая и Индии. Об этом рассказали в Управлении здравоохранения автограда.

Гражанин Китая Юй Гаожань приехал в Челны более 7 месяцев назад и работает директором службы качества на заводе Haier, на производстве стиральных машин. Первую прививку от COVID-19 он сделал на родине вакциной «Синовак». В России он решил вакцинироваться однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

Гражанин Индии Дасаппан Аравиндараман приехал в Набережные Челны из Индии в апреле 2021 года. Сейчас он работает консультантом по планированию производства грузовых автомобилей и специальной техники. Прививку от коронавируса он делал первый раз. После вакцинации мужчина чувствует себя хорошо.

Оба привитых российскими вакцинами иностранца уверены, что она поможет им защититься от коронавируса.

По данным Минздрава РТ, в Татарстане на 7 сентября от коронавируса провакцинировано 1 019 953 человека. Из них 877 541 татарстанец получил вторую прививку. Иностранные граждане проходят вакцинацию на платной основе.

Татьяна Демина