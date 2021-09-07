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Денис Проценко предупредил о подъеме заболеваемости ОРВИ в конце сентября

16:30, 07.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Денис Проценко предупредил о подъеме заболеваемости ОРВИ в конце сентября
Фото: Максим Платонов

О возможном росте заболеваемости ОРВИ в России в конце сентября — начале октябре сообщил главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. Об этом он рассказал екатеринбургскому порталу Е1.ru.

— Совпадение определенных факторов — сезон, возвращение из отпусков и начало учебного года — может создавать предпосылки для напряжения этой ситуации в конце сентября — начале октября, — сказал он.

Фото: Максим Платонов

Также Проценко сказал, что единственный эффективный способ «научиться жить» с коронавирусом — вакцинироваться.

Недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что осенью ожидается новый подъем заболеваемости коронавирусом в России. По ее словам, число заболевших неизбежно увеличится, поскольку для этого времени года характерен всплеск острых респираторных вирусных инфекций. Снизить подъем заболеваемости поможет соблюдение санитарных мер, в том числе ношение масок, добавила Попова.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина

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