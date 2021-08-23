Главное за выходные: Путин предложил новые выплаты, похолодание и зависание аттракциона
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 23 августа:
- Президент России Владимир Путин поручил подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые ранее озвучил министр обороны России Сергей Шойгу. По мнению Сергея Шойгу, у России есть все возможности до 2030 года создать новые города с сотнями тысяч рабочих мест.
- Президент России Владимир Путин предложил выплатить всем пенсионерам России в этом году по 10 тысяч рублей. Также он предложил выплатить единовременную помощь военнослужащим — в среднем по 15 тысяч рублей.
- В казанском парке «Кырлай» завис новый аттракцион «Бустер». Люди повисли на высоте 40 метров. По данным очевидцев, аттракцион завис на 40 минут. Позже в telegram-каналах отмечалось, что задержка наверху — часть катания. В тот момент на аттракционе были сотрудники. Они пробыли в воздухе гораздо дольше положенного времени.
- Синоптик Александр Шувалов спрогнозировал понижение температуры с понедельника в Казани. При этом понижение температуры не будет сопровождаться интенсивными осадками.
- МИД рассказал о переговорах с ЕС по поводу признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Замглавы МИД РФ Александр Грушко.
охарактеризовал их как «ни шатко ни валко». Но Москва рассчитывает, что консультации приведут к искомому результату
- В соцсетях сообщили о массовой драке в Нижнекамске этой ночью. По словам пользователей, подрались около 50 человек. В МВД факт драки подтвердили, добавив, что были задержаны десять участников конфликта. Позже появилось видео массовой драки. Ролик опубликован в «Инстаграме» «Официального дистрибьютора систем видеонаблюдения и безопасности».
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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