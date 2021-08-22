Синоптик спрогнозировал понижение температуры с понедельника в Казани

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В России температурные рекорды начались с середины этой недели и захватили в основном Поволжье, Урал и прилегающие области Западной Сибири. В Казань небольшое похолодание придет уже в понедельник, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.



Похолодание будет приходить постепенно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Поэтому до пятницы Тюмень, Тобольск и Ханты-Мансийск в объятьях этой жаркой погоды, а до среды это Челябинск и Оренбург, до вторника включительно это Екатеринбург. В понедельник похолодает в Казани, во вторник — в Перми, а до этого — жаркая погода, — приводит RT его слова.

При этом понижение температуры не будет сопровождаться интенсивными осадками.

На этой неделе синоптики Гидрометцентра РТ объявляли штормовое предупреждение в связи с аномально жаркой погодой. По их данным, на территории республики ожидается жара с максимальными температурами до +37—39 градусов. Среднесуточные температуры будут на 9 и более градусов выше нормы.

