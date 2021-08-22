В казанском парке «Кырлай» прокомментировали инцидент с зависанием нового аттракциона в воздухе

Сегодня в казанском парке «Кырлай» новый аттракцион «Бустер» не работал из-за сильного ветра. Но люди не могли зависнуть в воздухе на 40 минут, заявила администрация парке на странице в Instagram.

Днем пользователи соцсетей сообщили, что в «Кырлае» завис новый аттракцион «Бустер». Люди повисли на высоте 40 метров. По данным очевидцев, аттракцион завис на 40 минут.

Позже в telegram-каналах отмечалось, что задержка наверху — часть катания. В тот момент на аттракционе были сотрудники. Они пробыли в воздухе гораздо дольше положенного времени.

Администрация парка объяснила принцип работы аттракциона: сначала он поднимает наверх одних посетителей, а потом других. Некоторые воспринимают это как неисправность оборудования. Но все аттракционы парка находятся в исправном состоянии и регулярно проверяются, заявили представители «Кырлая».