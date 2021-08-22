МИД рассказал о переговорах с ЕС по поводу признания сертификатов о вакцинации от COVID-19

Переговоры России и Евросоюза о признании цифровых COVID-сертификатов идут «ни шатко ни валко». Но Москва рассчитывает, что консультации приведут к искомому результату, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Ни шатко ни валко (идут переговоры с ЕС, — прим. ред.). Тем не менее мы рассчитываем на то, что проблема взаимопризнания будет урегулирована достаточно оперативно, если, конечно, не вмешается политика», — сказал Грушко в интервью газете «Коммерсантъ».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Все должны быть заинтересованы в том, чтобы граждане России и Евросоюза не были лишены возможности посещать музеи, выставки, театры, ходить в кафе, рестораны. Грушко считает, что, несмотря на наличие ряда непростых технических моментов, у сторон есть все шансы договориться.

Бизнес-омбудсмен России Борис Титов ранее заявлял, что россияне должны получить доступ к любой из сертифицированных Всемирной организацией здравоохранения вакцин от COVID-19.

Ранее Еврокомиссия признала действующими на территории Евросоюза сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используется российская вакцина от COVID-19 «Спутник V». Таким образом, сертификаты вакцинации Сан-Марино действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны.



Татьяна Леухина