Президент России предложил выплатить военным по 15 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин предложил выплатить военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей.

«Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года. В среднем … 15 тысяч рублей», — приводит слова Путина «РИА Новости».

По мнению главы государства, это должно касаться всех военнослужащих.

Также Путин предложил выплатить всем пенсионерам России в этом году по 10 тысяч рублей.

Ольга Плешкова