Президент России предложил выплатить военным по 15 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин предложил выплатить военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей.
«Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года. В среднем … 15 тысяч рублей», — приводит слова Путина «РИА Новости».
По мнению главы государства, это должно касаться всех военнослужащих.
Также Путин предложил выплатить всем пенсионерам России в этом году по 10 тысяч рублей.
комментарии
А ПОЧЕМУ НЕ ПО 150 ТЫС.РУБЛЕЙ ?. НА 15 ТЫС. РУБЛЕЙ ,ЧТО МОЖНО КУПИТЬ ДЛЯ СЕМЬИ и НОРМАЛЬНОГО ЕГО СОДЕРЖАНИЯ ?.
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