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Президент России предложил выплатить военным по 15 тысяч рублей

13:50, 22.08.2021 1
Президент России предложил выплатить военным по 15 тысяч рублей
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил выплатить военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей.

«Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года. В среднем … 15 тысяч рублей», — приводит слова Путина «РИА Новости».

По мнению главы государства, это должно касаться всех военнослужащих.

Также Путин предложил выплатить всем пенсионерам России в этом году по 10 тысяч рублей.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:30
    КАК ВСЕГДА РАССМЕШИЛ НАРОД !
    А ПОЧЕМУ НЕ ПО 150 ТЫС.РУБЛЕЙ ?. НА 15 ТЫС. РУБЛЕЙ ,ЧТО МОЖНО КУПИТЬ ДЛЯ СЕМЬИ и НОРМАЛЬНОГО ЕГО СОДЕРЖАНИЯ ?.
    ЦАРЬ РЕШИЛ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ СДЕЛАТЬ ШИРОКИЙ ЖЕСТ из БАРСКОГО КАРМАНА КОПЕЙКУ ХОЛОПАМ ВЫДАТЬ НА КУСОК ХЛЕБА.
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