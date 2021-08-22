В МВД по РТ подтвердили факт массовой драки в Нижнекамске

В МВД прокомментировали «Реальному времени» сообщение о массовой драке в Нижнекамске. В ведомстве сообщили, что в потасовке участвовали 10 человек, они задержаны.

«Сотрудники Управления МВД России по Нижнекамскому району проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех участников конфликта. Заявлений от пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях сообщили о массовой драке в Нижнекамске этой ночью. По словам пользователей, подрались около 50 человек.

Ольга Плешкова