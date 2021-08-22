Путин поручил Шойгу подготовить предложения по развитию Сибири

Президент России Владимир Путин поручил подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые ранее озвучил министр обороны России Сергей Шойгу.

По мнению Сергея Шойгу, у России есть все возможности до 2030 года создать новые города с сотнями тысяч рабочих мест.

«У нас есть все возможности до 2030 года при сравнительно приемлемых, я так скажу, их нельзя назвать ни большими, ни маленькими, при приемлемых вложениях, можно было бы создать сотни тысяч рабочих мест. Можно было бы создать новые города, новую современную промышленность. Для этого там есть все возможности», — сказал Шойгу.

В начале августа Сергей Шойгу заявил, что в Сибири необходимо построить три—пять крупных городов, которые стали бы экономическими центрами. По его мнению, города должны отвечать за разные сферы деятельности.



Ольга Плешкова