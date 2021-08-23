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Появилось видео массовой драки в Нижнекамске

04:22, 23.08.2021
Появилось видео массовой драки в Нижнекамске
Фото: кадр видео из соцсети

В соцсети появилось видео массовой драки в Нижнекамске на улице Гайнуллина. Ролик опубликован в «Инстаграме» «Официального дистрибьютора систем видеонаблюдения и безопасности».

На кадрах видно, что в словесную перепалку вступили несколько десятков мужчин. Затем конфликт перерос в драку. Через какое-то время участники начали разбегаться в разные стороны, прибыли полицейские.

Ранее в соцсетях сообщили о массовой драке в Нижнекамске этой ночью. По словам пользователей, подрались около 50 человек. В МВД факт драки подтвердили, добавив, что были задержаны десять участников конфликта.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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