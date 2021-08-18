Главное к утру: петиция в защиту Казанского художественного училища, новый законопроект о пенсионном возрасте
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 18 августа:
- Директор Центрального академического театра Российской армии Иван Чурсин, где представили спектакль по мотивам романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», в котором главный герой (Раскольников) — Ильназ Галявиев, заявил, что это было сделано в рамках театральных лабораторий с молодыми режиссерами. В дальнейшем на сцене театра подобного представлять не намерены.
- В Казани родителям в школах указывают конкретные места, в которых они должны купить ученикам форму. Ситуацией уже заинтересовались в Управлении Федеральной антимонопольной службы по РТ и начали проверку. В ведомстве сообщили, что на сайте некоторых школ республики размещена информация, где конкретно родители школьников могут приобрести для них форму. Если УФАС найдет нарушения, то образовательные учреждения привлекут к административной ответственности.
- На сайте change.org появилась петиция в защиту самостоятельного статуса Казанского художественного училища имени Н.И. Фешина. Творческая общественность города адресовала ее президенту Татарстана Рустаму Минниханову.
- В Госдуме предложили вернуть ранее действующее в России требование к возрасту выхода на пенсию — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Законопроект уже внесли в нижнюю палату парламента. Вернуться к прежнему пенсионному возрасту предлагается уже с 1 января следующего года. Авторы законопроекта указывают, что экономика России не нуждается в увеличении числа работников.
- Российский онлайн-ретейлер Wildberries объявил о снижении цен на товары при их оплате с помощью отечественных платежных систем — «Мир», «Система быстрых платежей» и SberPay. Против решения компании учитывать комиссии в стоимости выступили Visa и Masterсard.
- В России запланировано строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва — Казань. Ожидается, что она объединит крупнейшие агломерации европейской части России в зоны двухчасовой доступности. Создание высокоскоростной магистрали предусмотрено транспортной стратегией России до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года.
- Ученые Высшей школы прикладных наук Граубюндена (Швейцария) при помощи суперкомпьютера произвели расчет числа Пи в 62 831 853 071 796 цифр после запятой. Таким образом, они побили прежний мировой рекорд в 50 трлн.
- В Казани завершаются работы в долгострое на улице Заслонова — объект находится в высокой степени готовности. Ожидается, что после его ввода в эксплуатацию более 60 обманутых дольщиков получат ключи от своих квартир.
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