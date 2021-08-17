В Казани родителям указывают конкретные места для покупки школьной формы — видео

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В Казани родителям в школах указывают конкретные места, в которых они должны купить ученикам форму. Однако, как утверждают эксперты, это нарушение законов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Ситуацией уже заинтересовались в Управлении Федеральной антимонопольной службы по РТ и начала проверку. В ведомстве сообщили, что на сайте некоторых школ республики размещена информация, где конкретно родители школьников могут приобрести для них форму. Если УФАС найдет нарушения, то образовательные учреждения привлекут к административной ответственности.

Родители татарстанских школьников рассказывают, что покупки в ателье, в которых им указывают покупать школьную форму, обходятся в разы дороже, чем в обычных магазинах. Некоторым для приобретения одежды для детей приходится стоять в очередях.

Юристы утверждают, что по закону школы в праве устанавливать требования к школьной форме. Указывать, где именно ее должны приобретать — противозаконно.

Большая часть трат родителей будущих первоклассников приходится на школьную форму. Средний чек на школьную форму для девочки в среднем составляет примерно 1 400 рублей, для мальчика — 1 380 рублей.

Согласно исследованию Lamodа, казанские родители тратят на подготовку детей к школе несколько больше, чем в среднем по России: на 2% больше на подготовку девочек и на 3% — на подготовку мальчиков.

Татьяна Демина