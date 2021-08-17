В Госдуму внесли законопроект о возвращении пенсионного возраста — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин

Фото: Максим Платонов (архив)

В Госдуме предложили вернуть ранее действующее в России требование к возрасту выхода на пенсию — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Законопроект уже внесли в нижнюю палату парламента.

Вернуться к прежнему пенсионному возрасту предлагается уже с 1 января следующего года. Авторы законопроекта указывают, что экономика России не нуждается в увеличении числа работников. В качестве аргумента они указывают, что одновременно с внесением в Госдуму проекта о повышении пенсионного возраста власти заговорили о необходимости сокращения продолжительности рабочей недели.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что, по подсчетам Финансового университета при правительстве РФ, на сегодняшний день до 60 лет не доживают 30% мужчин, а до 65 — 43%. Авторы законопроекта уверены, что если принудительно заставить людей работать, этот показатель увеличится.

Фото: Максим Платонов (архив)

Помимо этого, указывается, что с повышением пенсионного возраста большее число россиян будет обращаться за инвалидностью. Авторами законопроекта выступила группа депутатов фракции КПРФ.

Напомним, в 2018 году в стране приняли закон об изменении пенсионной системы — возраст выхода на пенсию увеличили с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продолжится до 2028 года.

О том, чего ожидать от новой пенсионной реформы в России, читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина