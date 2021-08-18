В театре Российской армии объяснили появление спектакля, где главным героем стал Галявиев

Директор Центрального академического театра Российской армии Иван Чурсин, где представили спектакль по мотивам романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», в котором главный герой (Раскольников) — Ильназ Галявиев, прояснил ситуацию, после того, как многие возмутились постановкой.

— Это было сделано в рамках театральных лабораторий с молодыми режиссерами, заявил Чурсин. По его словам, это не было постановкой и в дальнейшем на сцене театра подобного представлять не намерены.

— Спектакль никого не оправдывает, — заявил Чурсин в ответ на обвинения в оправдании терроризма. По его словам, такие утверждения сделали те, кто не видел представленных в рамках лаборатории эскизов. Он отметил, что на показах присутствовали критики, пишет «Газета.ru».

После того, как общественность негативно отреагировала на публикацию театра Российской армии о постановке по мотивам событий 11 мая в казанской гимназии, заместитель директора по развитию учреждения Милена Авимская объяснила, что режиссер хотел соотнести мысли и действия убийцы детей в Казани с мыслями Раскольникова из «Преступления и наказания».

Автор инсценировки и режиссер Александр Плотников, по ее словам, нашел в образах Раскольникова и Галявиева «параллели в их отношении к матери, к людям, похожесть мыслей».



Татьяна Демина