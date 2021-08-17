В России может появиться высокоскоростная железнодорожная магистраль Санкт-Петербург — Москва — Казань

Фото: Максим Платонов (архив)

В России запланировано строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва — Казань. Планируется, что она объединит крупнейшие агломерации европейской части России в зоны двухчасовой доступности.

Создание высокоскоростной магистрали предусмотрено транспортной стратегией России до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

На сегодняшний день ведется проект строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Ввести в эксплуатацию входы магистрали в эти города планируется в 2024 году, завершить строительство — в 2027 году.

Напомним, еще в 2016 году в России должна была начаться реализация проекта ВСМ Москва — Казань. Позже в правительстве посчитали целесообразным строительство первого участка высокоскоростной железнодорожной магистрали до Нижнего Новгорода. Глава РСПП Александр Шохин назвал ВСМ Москва — Казань самым дорогим проектом. При этом он согласился, что проект перспективный для инвестиций.



В апреле 2021-го в РЖД заявили, что продолжают работу над проектом высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань. По словам замгендиректора компании Андрея Макарова, документация полностью разработана.

Татьяна Демина