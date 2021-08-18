В Швейцарии установили новый мировой рекорд по вычислению числа Пи
Ученые Высшей школы прикладных наук Граубюндена (Швейцария) при помощи суперкомпьютера произвели расчет числа Пи в 62 831 853 071 796 цифр после запятой. Таким образом они побили прежний мировой рекорд в 50 трлн.
Последние десять цифр из дополнительных 12,8 триллионов числа Пи: 7817924264.
На проведение вычислений потребовалось 108 дней и 9 часов. Для сравнения, на установление предыдущего мирового рекорда в 2020 году у американца Тимоти Мюлликана ушло 303 дня, пишет ТАСС.
В июле в США установили новый мировой рекорд: Джоуи Честнат съел 76 хот-догов за 10 минут. Предыдущий рекорд, 75 хот-догов, также был установлен им, но в 2020 году.
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