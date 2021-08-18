В Швейцарии установили новый мировой рекорд по вычислению числа Пи

Фото: Максим Платонов (архив)

Ученые Высшей школы прикладных наук Граубюндена (Швейцария) при помощи суперкомпьютера произвели расчет числа Пи в 62 831 853 071 796 цифр после запятой. Таким образом они побили прежний мировой рекорд в 50 трлн.

Последние десять цифр из дополнительных 12,8 триллионов числа Пи: 7817924264.

На проведение вычислений потребовалось 108 дней и 9 часов. Для сравнения, на установление предыдущего мирового рекорда в 2020 году у американца Тимоти Мюлликана ушло 303 дня, пишет ТАСС.

В июле в США установили новый мировой рекорд: Джоуи Честнат съел 76 хот-догов за 10 минут. Предыдущий рекорд, 75 хот-догов, также был установлен им, но в 2020 году.

Татьяна Демина