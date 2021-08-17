Wildberries готов обсудить с Mastercard и Visa свою новую политику оплаты товаров

Фото: Максим Платонов (архив)

Российский онлайн-ретейлер Wildberries объявил о снижении цен на товары при их оплате с помощью отечественных платежных систем — «Мир», Система быстрых платежей и SberPay. Против решения компании учитывать комиссии в стоимости выступили Visa и Masterсard.

В Wildberries заявили, что готовы обсудить вопрос с международными платежными системами, однако от них пока не поступало соответствующих обращений.

«Мы неоднократно заявляли представителям западных платежных систем, что их комиссии являются слишком высокими для рынка и превышают тарифы отечественных систем, но их позиция не менялась», — заявили в пресс-службе Wildberries.

В Visa убеждены, что решение ретейлера негативно отразятся как на бизнесе, так и на покупателях. Они выступают против такой практики и считают, что потребителей должен быть выбор наиболее удобных способом оплаты товаров, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Mastercard считают, что политика Wildberries может привести к дискриминации миллионов владельцев их карт. Компания, как и Visa, анализирует ситуацию.

Wildberries обратил внимание, что обвинения в дискриминации пользователей безосновательны, так как тарифы устанавливают сами Mastercard и Visa. В компании добавили, что поддерживают прозрачное ценообразование.

В июле президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Wildberries и его структур на территории страны, а также в Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Польше. Ограничения будут действовать 3 года.

Татьяна Демина