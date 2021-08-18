В Казани завершаются работы в долгострое по улице Заслонова

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

В Казани завершаются работы в долгострое по улице Заслонова — объект находится в высокой степени готовности. Ожидается, что после его ввода в эксплуатацию более 60 обманутых дольщиков получат ключи от своих квартир.

Сейчас в проблемном доме рабочие заканчивают монтаж плитки навесного фасада. Продолжается устройство входных групп, внутренние отделочные работы и благоустройство территории, сообщили в Фонде поддержки дольщиков Татарстана.

Дом фирмы «Свей» достраивается по республиканской программе поддержки дольщиков. Строительство возобновилось в апреле прошлого года после пятилетнего перерыва. Новым застройщиком дома стала компания «Бриз».

В конце июля глава республиканского Фонда поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков Иван Новиков сообщил, что 80% обманутых дольщиков из реестра Татарстана восстановят в правах в этом году.



На этой неделе стало известно, что в Казани завершили строительство еще двух проблемных домов: №3 ЖК «Золотая середина» (ул. Четаева) и №4 ЖК «МЧС» (ул. Губкина). Ожидается, что порядка 550 обманутых дольщиков будут восстановлены в правах.

Татьяна Демина