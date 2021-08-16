Главное за выходные: «Талибан»* в Афганистане, крушение российского самолета в Турции
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 16 августа:
- Вчера «Талибан»* объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул страну и подал в отставку. В Афганистане не будет переходного правительства, заявило радикальное движение «Талибан»*. Оно ожидает полной передачи власти.
- В субботу восемь человек погибли при крушении российского самолета-амфибии Бе-200 в Турции. На борту находились пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара.
- Российская экономика росла самыми быстрыми квартальными темпами с 2000 года. Об этом пишет Bloomberg. Рост ВВП во втором квартале достиг 10,3% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Значительно выросла розничная торговля, пассажирские перевозки и обрабатывающее производство, говорится в статье.
- В Абзелиловском районе Башкирии из-за природного пожара эвакуировали более 800 человек. ЧП образовалось на территории Абзелиловского района в 1 км от детского лагеря «Горное ущелье».
- Руководство Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) пока не решило, как будут заниматься в новом учебном году студенты, которые не сделали прививку от коронавируса. В вузе не исключают, что они будут учиться дистанционно. Вакцинацию от COVID-19 не прошли порядка 60% сотрудников университета
- На праздничные мероприятия, посвященные Дню республики и города, в жилых массивах Авиастроительного района Казани (Сухая река, Северный, Кадышево, Борисоглебское) и парке «Крылья Советов»потратят 500 тыс. рублей.
- В начале этой недели в Татарстан вернется аномальная жара. Дневные температуры воздуха достигнут +32...+34 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ. В понедельник, 16 августа, возможен небольшой дождь, во вторник и среду, 17 и 18 августа, осадков не ожидается.
- Казанский государственный медицинский университет планирует организовать учебный процесс в смешанном формате. Некоторые занятия в вузе будут проводить дистанционно (лекции), другая часть (семинары и практические занятия) — очно.
- Татарстан занял девятую строчку среди регионов России по количеству вакцинированных от коронавируса. В республике привито 910 400 человек или 23,3% от всего населения. Лидирует по количеству привитых Москва (4 539 900), Подмосковье (3 млн человек) и Краснодарский край (1 651 000). В топ-5 также попали Санкт-Петербург, где вакцинировались 1 418 855 граждан, и Ростовская область — 1 275 100.
*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.
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