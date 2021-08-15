В Казани на праздничные мероприятия, посвященные Дню Республики и Дню города, направят 500 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

На праздничные мероприятия в жилых массивах Авиастроительного района Казани (Сухая река, Северный, Кадышево, Борисоглебское) и парке «Крылья Советов» потратят 500 тыс. рублей. Тендер на оказание услуги по их организации и проведению размещен на портале госзакупок.

В поселках Сухая река, Северный, Кадышево и Борисоглебское исполнителю необходимо написать четыре сценария мероприятия, разработать концертную программу продолжительностью 1,5 часа. На празднике должны присутствовать танцевальные коллективы, детские вокальные ансамбли, солисты-вокалисты и профессиональный артист. Также необходимо организовать работу детских аттракционов (катание на пони, паровозик, карусель и т.д.).

Фото: Максим Платонов (архив)

В парке «Крылья Советов» помимо этого необходимо организовать тематическую программу на танцевальной веранде (продолжительность 3 часа), выступление творческих коллективов, интерактив, конкурсно-игровую программу и спортивные состязания.

Подать заявку на участие в тендере можно до 18 августа. Заказчиком выступает Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. Средства выделены из городского бюджета.

Напомним, День республики и день города отмечается 30 августа (понедельник). В Татарстане он объявлен нерабочим праздничным днем.

Татьяна Демина