В КНИТУ-КХТИ не исключают перевод студентов без прививки от коронавируса на «дистант»

Фото: Максим Платонов (архив)

Руководство Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) пока не решило, как будут заниматься в новом учебном году студенты, которые не сделали прививку от коронавируса. В вузе не исключают, что они будут учиться дистанционно.

В университете сообщили, что требования сделать прививку от COVID-19 в обязательном порядке для студентов нет. Руководство вуза лишь создает «благоприятный режим для сотрудников и студентов, изъявивших желание пройти вакцинацию»: дает разъяснения и рассказывает, что можно пройти процедуру, пишет «Коммерсантъ».

В КНИТУ-КХТИ сообщили, что вакцинацию от коронавируса не прошли порядка 60% сотрудников университета. Доля непривитых студентов не озвучивается.

Казанский государственный медицинский университет тем временем планирует организовать учебный процесс в смешанном формате. Некоторые занятия в вузе будут проводить дистанционно (лекции), другая часть (семинары и практические занятия) — очно.

Татьяна Демина