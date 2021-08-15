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В начале следующей недели в Татарстан вернется аномальная жара — ожидается до +34 градусов

13:20, 15.08.2021
В начале следующей недели в Татарстан вернется аномальная жара — ожидается до +34 градусов
Фото: Максим Платонов (архив)

В начале следующей недели в Татарстан вернется аномальная жара. Дневные температуры воздуха будет достигать +32...+34 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в республике будет наблюдать переменная облачность. В понедельник, 16 августа, возможен небольшой дождь, во вторник и среду, 17 и 18 августа, осадков не ожидается.

Ночные температуры в Татарстане будут держаться в пределах +15...+20 градусов. Ветер слабый — от 2 до 7 м/с.

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Напомним, по прогнозам синоптиков, завтра ночью и утром по территории Татарстана, в том числе и в Казани, местами ожидается туман. Он наблюдался в республике и сегодня утром.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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