КГМУ начнет новый учебный год в «гибридном формате»

Фото: Максим Платонов (архив)

Казанский государственный медицинский университет планирует организовать учебный процесс в смешанном формате. Некоторые занятия в вузе будут проводить дистанционно (лекции), другая часть (семинары и практические занятия) — очно.

Проректор КГМУ Артур Заляев сообщил, что Минздрав России как учредитель университета не направлял рекомендаций или указаний о переводе студентов, не сделавших прививку от коронавируса, на «дистант», пишет «Коммерсантъ».

Ректор вуза издавал распоряжение, по которому сотрудникам и студентам КГМУ рекомендовали пройти полную вакцинацию от COVID-19 до 15 августа. Однако для обучающихся, которые не сделали прививку и не переболели в течение последних шести месяцев, внесут изменения в порядок прохождения практики. Речь прежде всего идет о медицинских организациях, уточнил Заляев.

В июне сообщалось, что студенты КГМУ будут пропагандировать вакцинацию от COVID-19 среди населения. Для этого сформировали группу общественных санитарных инструкторов из числа студентов третьего курса факультета высшего сестринского образования.

Татьяна Демина