Bloomberg: экономика России показала быстрый рост
Российская экономика росла самыми быстрыми квартальными темпами с 2000 года. Об этом сообщает Bloomberg.
Рост ВВП во втором квартале достиг 10,3% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Значительно выросла розничная торговля, пассажирские перевозки и обрабатывающее производство, говорится в статье.
«Экономика России пришла в норму намного быстрее, чем ожидалось, но рост, вероятно, достиг своего пика», — отметил экономист Скотт Джонсон.
Главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат недавно сообщила, что российская экономика восстанавливается от последствий пандемии быстрее, чем ожидалось.
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