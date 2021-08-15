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Bloomberg: экономика России показала быстрый рост

18:02, 15.08.2021
Bloomberg: экономика России показала быстрый рост
Фото: pixabay.com

Российская экономика росла самыми быстрыми квартальными темпами с 2000 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Рост ВВП во втором квартале достиг 10,3% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Значительно выросла розничная торговля, пассажирские перевозки и обрабатывающее производство, говорится в статье.

«Экономика России пришла в норму намного быстрее, чем ожидалось, но рост, вероятно, достиг своего пика», — отметил экономист Скотт Джонсон.

Главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат недавно сообщила, что российская экономика восстанавливается от последствий пандемии быстрее, чем ожидалось.

Алексей Нечаев
ЭкономикаОбщество
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