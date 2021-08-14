При крушении самолета Бе-200 в Турции погибли восемь человек
Восемь человек погибли при крушении российского самолета-амфибии Бе-200 в Турции. Об этом сообщает ТАСС.
«Находившиеся на борту российского самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли», — заявили в Минобороны Росси.
Ранее в военном ведомстве подтвердили, что в Турции разбился самолет Минобороны РФ. На борту было восемь человек. Сегодня в районе Кахраманмараша потерпел крушение пожарный самолет, на его поиски была направлена поисково-спасательная группа.
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