При крушении самолета Бе-200 в Турции погибли восемь человек

Восемь человек погибли при крушении российского самолета-амфибии Бе-200 в Турции. Об этом сообщает ТАСС.

«Находившиеся на борту российского самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли», — заявили в Минобороны Росси.

Ранее в военном ведомстве подтвердили, что в Турции разбился самолет Минобороны РФ. На борту было восемь человек. Сегодня в районе Кахраманмараша потерпел крушение пожарный самолет, на его поиски была направлена поисково-спасательная группа.

Алексей Нечаев