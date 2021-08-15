В Башкирии из-за природного пожара из лагеря эвакуировали более 800 человек

Фото: ГУ МЧС России по РБ

В Абзелиловском районе Башкирии из-за природного пожара эвакуировали более 800 человек. Об этом сообщили в МЧС России по региону.

В МЧС поступила информация о природном пожаре на территории Абзелиловского района в 1 км от детского лагеря «Горное ущелье».

Фото: ГУ МЧС России по РБ

«В целях обеспечения безопасности детей и персонала принято решение об эвакуации детского лагеря «Горное ущелье» (837 человек — 750 дети, 87 персонал) в детский лагерь «Уральские зори», который находится в 5,5 км», — говорится в сообщении.

Напряженная ситуация сложилась в Башкортостане, где несколько дней назад, по оперативным данным МЧС, было зарегистрировано 25 лесных пожаров общей площадью 3 524,55 га. Подробнее — в материале «Реального времени».

Алексей Нечаев