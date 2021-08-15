«Коммерсантъ»: Татарстан занимает 9-е место среди регионов России по количеству привитых от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан занял девятую строчку среди регионов России по количеству вакцинированных от коронавируса. Такой рейтинг представил «Коммерсантъ».

В таблице издания указано, что в республике привито 910 400 человек или 23,3% от всего населения. Отметим, что на сегодняшний день, по последним данным Минздрава РТ, число вакцинированных татарстанцев достигло 917 775.

Лидирует по количеству привитых Москва (4 539 900), Подмосковье (3 млн человек) и Краснодарский край (1 651 000). В топ-5 также попали Санкт-Петербург, где вакцинировались 1 418 855 граждан, и Ростовская область — 1 275 100.

Фото: Максим Платонов (архив)

В десятке регионов, где население активнее всего делает прививки от коронавируса, оказались Башкирия, Свердловская и Самарская области. Топ-10 замкнула Нижегородская область.

Напомним, в Татарстан завезли еще 27 450 доз «Спутника V» и 8 500 доз «Спутника Лайт». Всего, не считая этой партии, в республику пришло свыше 1 млн доз вакцины против COVID-19. Перебоев с их поставками нет, заверил главный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Татьяна Демина