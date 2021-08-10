В Минобрнауки РФ заявили, что отсутствие прививки у студента не является основанием для недопуска в общежитие

Замглавы министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что ведомство готово скорректировать рекомендации по вакцинации студентов от коронавируса.

«Поскольку есть такие трактовки, толкования, мы готовы поработать и над дополнительным разъяснением. И мы это делаем», — цитирует его ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Отмечается, что отсутствие прививки не является основанием для недопуска в кампус, непоселения в общежитие.

К вузам, которые вводят безосновательные требования к студентам на фоне пандемии, могут применить административные меры.

В июле сообщалось, что во все общежития КФУ можно будет заселиться без прививки от коронавирусной инфекции. Студенты, не успевшие пройти полный курс вакцинации к дате заселения, смогут заселиться, имея на руках результаты ПЦР-теста, отметили в пресс-службе вуза.

Алексей Нечаев