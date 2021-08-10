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В Минобрнауки РФ заявили, что отсутствие прививки у студента не является основанием для недопуска в общежитие

14:15, 10.08.2021 1
В Минобрнауки РФ заявили, что отсутствие прививки у студента не является основанием для недопуска в общежитие

Замглавы министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что ведомство готово скорректировать рекомендации по вакцинации студентов от коронавируса.

«Поскольку есть такие трактовки, толкования, мы готовы поработать и над дополнительным разъяснением. И мы это делаем», — цитирует его ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Отмечается, что отсутствие прививки не является основанием для недопуска в кампус, непоселения в общежитие.

К вузам, которые вводят безосновательные требования к студентам на фоне пандемии, могут применить административные меры.

В июле сообщалось, что во все общежития КФУ можно будет заселиться без прививки от коронавирусной инфекции. Студенты, не успевшие пройти полный курс вакцинации к дате заселения, смогут заселиться, имея на руках результаты ПЦР-теста, отметили в пресс-службе вуза.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:43
    Сколько можно издеваться над людьми из за неадеватов, которые постоянно меняют свои решения. За нарушение прав пора привлекать руководителей вузов, приказавших подобное, не пускать не заселять, свои дети небось за бугром
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