Главное за выходные: отравление детей на Кубани, завершение XXXII Олимпийских игр, «Рубин» обыграл «Ахмат»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 9 августа:
- «Рубин» дома обыграл грозненский «Ахмат» (2:1) в матче 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Эта победа стала для «Рубина» уже третьей подряд в текущем сезоне РПЛ. После трех туров казанцы идут без потерянных очков и лидируют в чемпионате вместе с петербургским «Зенитом» и московским «Динамо», набрав по 9 баллов.
- Форвард сборной Аргентины Лионель Месси расплакался во время прощальной пресс-конференции в «Барселоне». Спортсмен подчеркнул, что пока не подписал контракт ни с одной командой. Французский ПСЖ он назвал одним из возможных вариантов продолжения карьеры.
- На Кубани в воскресенье утром госпитализировали 87 детей, которые отравились в поезде Мурманск — Адлер. Детей госпитализировали с кишечной инфекцией. Вспышка заболевания произошла из-за норовируса второго типа. В двух группах было 246 детей и 24 сопровождающих.
- В провинции Балыкесир на западе Турции перевернулся рейсовый автобус. В ДТП погибли 14 человек, пострадали 18. Автобус следовал по рейсу Балыкесир — Эдремит, съехал с дороги и перевернулся. СМИ сообщают, что водитель потерял управление. Спасатели и медики оказывают помощь пострадавшим. Их госпитализируют в больницы. В автобусе не было туристов из России.
- Сборная России по художественной гимнастике в соревнованиях группового многоборья завоевала серебряные медали на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Гимнастки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко по итогам двух упражнений набрали в сумме 90,400 балла. Золотые медали забрали гимнастки из Болгарии, их результат — 92,100 балла. Бронза — у итальянских гимнасток — 87,700.
- Российская спортсменка Дина Аверина завоевала серебряную медаль Олимпийских игр — 2020 в Токио в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Аверина неожиданно для всех шла второй перед последним видом упражнений, проигрывая Ашрам Линой. Израильтянка ошиблась в упражнениях с лентой, но все равно получила от судей практически максимальные баллы. Аверина выполнила последний вид многоборья без ошибок, но не смогла опередить Линой в общем зачете, завоевав серебряную медаль Олимпиады-2020.
- Борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов завоевал бронзу соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг на Олимпийских играх — 2020 в Токио. В поединке за бронзовую медаль он одолел Исмаила Мусукаева из Венгрии. Счет — 5:0.
- Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 97 кг. Садулаев завершил поединок с американцем Кайлом Снайдером со счетом 6:3, тем самым забрав второе олимпийское золото.
- Сборная России по синхронному плаванию заняла первое место в групповых соревнованиях на Олимпийских играх в Токио. За две программы россиянки набрали 196,0979 балла (97,2979 — за техническую, 98,8000 — за произвольную). Команду представляли Алла Шишкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина, Полина Комар. Второе место заняли спортсменки из Китая — 193,5310. Бронзу завоевали украинки — 190,3018.
- В Токио на Национальном стадионе завершилась церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил олимпийские игры закрытыми. Огонь Олимпиады-2020 потушили. А олимпийский флаг передали Парижу, где пройдут следующие соревнования. Состязания состоятся в 2024 году с 26 июля по 11 августа.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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