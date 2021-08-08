В Турции перевернулся рейсовый автобус, погибли 14 человек, 18 пострадали

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В провинции Балыкесир на западе Турции перевернулся рейсовый автобус. В ДТП погибли 14 человек, пострадали 18, сообщает «РИА Новости».



Автобус следовал по рейсу Балыкесир — Эдремит, съехал с дороги и перевернулся. СМИ сообщают, что водитель потерял управление. Спасатели и медики оказывают помощь пострадавшим. Их госпитализируют в больницы.

ТАСС уточняет, что в автобусе не было российских туристов.

2 августа в Турции в ДТП с автобусом погибли три гражданина России. Еще пять жителей страны получили тяжелые травмы. Авария произошла в Анталье. В автобусе находились 22 российских туриста, девять из которых дети.



ДТП с россиянами произошло в Турции и в апреле. Тогда сообщалось, что пострадали пять граждан РФ. Троих из них пришлось госпитализировать. Одна россиянка погибла.

Маргарита Головатенко