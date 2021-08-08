С поезда Мурманск — Адлер госпитализировали 87 детей из-за отравления

В больницах Кубани по состоянию на утро воскресенья находятся 87 детей, которые отравились в поезде Мурманск — Адлер. Детей госпитализировали с кишечной инфекцией.



В Туапсинскую центральную районную больницу № 1 доставили 67 детей, в Апшеронскую — 12, в Белореченскую — восемь. Состояние детей оценивается как легкой или средней тяжести, сообщает «РИА Новости».

Вспышка заболевания произошла из-за норовируса второго типа. В двух группах было 246 детей и 24 сопровождающих.

По поручению главы Карелии Артура Парфенчикова Минздрав республики открыл горячую линию для родителей. Узнать о состоянии детей и ходе лечения они могут по телефону: 8-800-201-06-57, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Маргарита Головатенко