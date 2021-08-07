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Российский борец вольного стиля Садулаев стал Олимпийским чемпионом в весе до 97 кг

14:56, 07.08.2021
Российский борец вольного стиля Садулаев стал Олимпийским чемпионом в весе до 97 кг
Фото: Олимпийский комитет России

Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 97 кг.

Садулаев завершил поединок с американцем Кайлом Снайдером со счетом 6:3, тем самым забрав второе олимпийское золото.

Ранее первое место в групповых соревнованиях на Олимпийских играх в Токио завоевала сборная России по синхронному плаванию.

Ольга Плешкова
Общество
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