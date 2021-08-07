Российские синхронистки выиграли групповые соревнования на Олимпиаде
Сборная России по синхронному плаванию заняла первое место в групповых соревнованиях на Олимпийских играх в Токио.
За две программы россиянки набрали 196,0979 балла (97,2979 — за техническую, 98,8000 — за произвольную). Команду представляли Алла Шишкина,Влада Чигирева, Марина Голядкина, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина, Полина Комар.
Второе место заняли спортсменки из Китая — 193,5310. Бронзу завоевали украинки — 190,3018.
Ранее борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов завоевал бронзу соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
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