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Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро на Олимпиаде

07:18, 08.08.2021
Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро на Олимпиаде
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сборная России по художественной гимнастике в соревнованиях группового многоборья завоевала серебряные медали на летних Олимпийских играх 2020 в Токио.

Гимнастки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко по итогам двух упражнений набрали в сумме 90,400 балла.

Золотые медали забрали гимнастки из Болгарии, их результат — 92,100 балла. Бронза — у итальянских гимнасток — 87,700, сообщает RT.

Гимнастки заняли второе место в квалификации группового многоборья на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. В сумме спортсменки в составе Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастастии Татаревой, Алисы Тищенко и Ангелины Шкатовой набрали 89,050 балла.

Маргарита Головатенко
Спорт
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