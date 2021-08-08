Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро на Олимпиаде
Сборная России по художественной гимнастике в соревнованиях группового многоборья завоевала серебряные медали на летних Олимпийских играх 2020 в Токио.
Гимнастки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко по итогам двух упражнений набрали в сумме 90,400 балла.
Золотые медали забрали гимнастки из Болгарии, их результат — 92,100 балла. Бронза — у итальянских гимнасток — 87,700, сообщает RT.
Гимнастки заняли второе место в квалификации группового многоборья на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. В сумме спортсменки в составе Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастастии Татаревой, Алисы Тищенко и Ангелины Шкатовой набрали 89,050 балла.
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