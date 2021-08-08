«Рубин» обыграл «Ахмат» и продолжил лидировать вместе с «Зенитом» и «Динамо» в РПЛ

«Рубин» дома обыграл грозненский «Ахмат» (2:1) в матче 3-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Гости первыми открыли счет, когда Даниил Уткин прямым ударом со штрафного отправил мяч в сетку ворот Юрия Дюпина. Незадолго до этого из-за травмы поле покинул лидер атак казанцев Джордже Деспотович.

В начале второго тайма вратарь «Ахмата» Георгий Шелия получил прямую красную карточку. Назначенный за нарушение штрафной красивым ударом реализовал Сеад Хакшабанович и сравнял счет встречи.

После забитого гола «Рубин» продолжил атаковать большими силами. В итоге на 85-й минуте казанцы добились своего. Хозяева поля подали угловой, который ударом головы замкнул Оливер Абильдгор. Автором гола был записан игрок «Ахмата», в последний момент подправивший траекторию мяча.

Эта победа стала для «Рубина» уже третьей подряд в текущем сезоне РПЛ. После трех туров казанцы идут без потерянных очков и лидирует в чемпионате вместе с петербургским «Зенитом» и московским «Динамо», набрав по 9 баллов.

Отметим, что первый символический удар по мячу в матче в Казани нанесла олимпийская чемпионка Марта Мартьянова.