Лионель Месси расплакался на прощальной пресс-конференции в «Барселоне»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси расплакался во время прощальной пресс-конференции в «Барселоне». Видео опубликовано в СМИ и соцсетях.

Спортсмен подчеркнул, что пока не подписал контракт ни с одной командой. Французский ПСЖ он назвал одним из возможных вариантов продолжения карьеры.

В четверг на официальном сайте «Барселоны» опубликовали сообщение о том, что Месси покидает футбольный клуб. В заявлении говорилось, что клуб и спортсмен не смогли подписать новый контракт из-за финансовых и структурных препятствий (регламент Испанской лиги), хотя обе стороны хотели этого.

По данным СМИ, Месси был шокирован уходом из команды. Футболист в среду прибыл в Барселону, чтобы подписать новый договор, но на следующий же день футбольный клуб объявил о прекращении дальнейших переговоров.

Сегодня президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что Месси перейдет ПСЖ.

