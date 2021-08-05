Главное к утру: в Казани экстренно посадили самолет Екатеринбург — Москва, певица МакSим настроена на выписку
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 5 августа:
- В Казани экстренно приземлился пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 Екатеринбург — Москва. Перед этим, находясь над Удмуртией, он подал сигнал бедствия, после чего начал снижение. По данным сервиса Flightradar24.com, самолет провел в воздухе чуть больше часа. Он начал снижение с высоты полета в 2,1 тыс. метров. Самолет запросил посадку в Казани по технической причине. По предварительным данным, это связано с разгерметизацией. В результате экстренной посадки никто не пострадал. Судно отогнали на стоянку. Пассажиров самолета доставят в Москву резервным авиарейсом.
- Певица МакSим, которая на этой неделе пришла в сознание после длительного нахождения в искусственной коме, «чувствует себя по-боевому» и настроена на выписку из больницы. Артистка уже способна самостоятельно сидеть на кровати. Ходить ей пока запрещают врачи. На данный момент МакSим прописано специальное питание. Ей предстоят длительные терапевтические процедуры. МакSим из больницы уже успела пообщаться с родственниками по видеосвязи.
- На 64-м году жизни умер режиссер игрового кино Александр Аравин. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России, членом которого он являлся. Аравин выступил режиссером-постановщиком полнометражного фильма «Письма в прошлую жизнь» и режиссировал такие телевизионные сериалы, как «Московские окна», «Тайга. Курс выживания», «Лучший город земли», «Красная капелла», «Каменская 4», «Завтрашние заботы», «Завещание ночи».
- «КАМАЗ» дома обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (1:0) в матче 1/64 финала Кубка России по футболу. Единственный гол в игре был забит в первом тайме, точным ударом отметился Евгений Воронин, подправивший мяч после выстрела Романа Янушковского со штрафного. Благодаря этой победе «КАМАЗ» пробился в элитный раунд Кубка страны, где в розыгрыш турнира вступают команды РПЛ. «Нефтехимик» закончил свои выступления в Кубке в нынешнем сезоне.
- В России ограничили доступ к сайтам интернет-изданий «Открытые медиа» и «МБХ Медиа». По информации сервиса ведомства по проверке ограничения доступа к сайтам и их страницам, мера принята на основании статьи 15.3 российского закона об информации, информационных технологиях и о защите информации. Она устанавливает порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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