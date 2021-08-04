В России ограничили доступ к сайтам интернет-изданий «Открытые медиа» и «МБХ Медиа»

Фото: Максим Платонов (архив)

В России ограничили доступ к сайтам интернет-изданий «Открытые медиа» и «МБХ Медиа». Об это сообщает RT со ссылкой на данные Роскомнадзора.

По информации сервиса ведомства по проверке ограничения доступа к сайтам и их страницам, мера принята на основании статьи 15.3 российского закона об информации, информационных технологиях и о защите информации. Она устанавливает порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Решение об ограничении доступа к сайтам «Открытых медиа» и «МБХ Медиа» принято Генеральной прокуратурой России 3 августа.

Напомним, что некоторые журналисты «Открытых медиа» внесены Министерством юстиции РФ в список иноагентов. Среди них специальный корреспондент издания Илья Рождественский.



Татьяна Демина