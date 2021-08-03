Певица МакSим в сознании и идет на поправку

Певица МакSим (Марина Абросимова) пришла в сознание и идет на поправку, сообщил ее представитель «РИА Новости».



Как уточняет Mash, певица дышит через кислородную маску самостоятельно, а в ее состоянии наблюдается положительная динамика — пневмония в стадии разрешения. Наиболее пострадавшее правое легкое восстанавливается. Пока МакSим все еще находится в реанимации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На днях пиар-менеджер певицы МакSим Яна Богушевская рассказывала о положительной динамике в состоянии здоровья артистки. В конце июля представитель певицы рассказала журналистам, что медики на протяжении последних дней периодически выводят МакSим из медикаментозного сна. Иногда она находится в сознании, иногда ее погружают в сон.

О госпитализации МакSим стало известно 15 июня. Ухудшение самочувствия она заметила накануне концерта в Казани в честь Дня России. На сцену МакSим вышла с температурой 39 градусов. При этом тесты на коронавирус певицы давали отрицательный результат.

В конце июня у нее диагностировали 75-процентное поражение легких. Артистку перевели в группу КТ–4, к которой относят COVID-пациентов с наибольшей площадью поражения легких.

В конце июля директор певицы Маргарита Соколова рассказала, что состояние певицы начало улучшаться. «Нет никакого сомнения, что все будет хорошо», — заключила она.

Маргарита Головатенко