Умер российский режиссер Александр Аравин

На 64-м году жизни умер режиссер игрового кино Александр Аравин. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России, членов которого он являлся.

Аравин выступил режиссером-постановщиком полнометражного фильма «Письма в прошлую жизнь» и режиссировал такие телевизионные сериалы как «Московские окна», «Тайга. Курс выживания», «Лучший город земли», «Красная капелла», «Каменская 4», «Завтрашние заботы», «Завещание ночи».

Он участвовал в создании около 30 киноработ. Аравин выступил режиссером сериалов «Есть ли нам судьба…», «Последняя встреча», «Пираньи», «Команда восемь», «Лекарство против страха», «Доброе имя», «Розыгрыш», «Мачеха», «Каменное сердце», «Крылья», «Решение о ликвидации».

В июле не стало кинорежиссера, актера, сценариста, продюсера, члена правления «Мосфильма» Владимира Меньшова. Он умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни.

Татьяна Демина