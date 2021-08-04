«КАМАЗ» обыграл «Нефтехимик» и пробился в элитный раунд Кубка России
«КАМАЗ» дома обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (1:0) в матче 1/64 финала Кубка России по футболу.
Единственный гол в игре был забит в первом тайме, точным ударом отметился Евгений Воронин, подправивший мяч после выстрела Романа Янушковского со штрафного.
Благодаря этой победе «КАМАЗ» пробился в элитный раунд Кубка страны, где в розыгрыш турнира вступают команды РПЛ. «Нефтехимик» закончил свои выступления в Кубке в нынешнем сезоне.СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым