Новости спорта

21:07 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«КАМАЗ» обыграл «Нефтехимик» и пробился в элитный раунд Кубка России

20:09, 04.08.2021
«КАМАЗ» обыграл «Нефтехимик» и пробился в элитный раунд Кубка России
Фото: vk.com/fckamaz

«КАМАЗ» дома обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (1:0) в матче 1/64 финала Кубка России по футболу.

Единственный гол в игре был забит в первом тайме, точным ударом отметился Евгений Воронин, подправивший мяч после выстрела Романа Янушковского со штрафного.

Благодаря этой победе «КАМАЗ» пробился в элитный раунд Кубка страны, где в розыгрыш турнира вступают команды РПЛ. «Нефтехимик» закончил свои выступления в Кубке в нынешнем сезоне.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также