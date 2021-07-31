Ученые оценили эффективность вакцин против «дельта»-штамма коронавируса
Научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь заявил, что защитное действие вакцин против COVID-19 несколько ниже для варианта коронавируса «дельта», но защитный эффект сохраняется.
«Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта «дельта» может снижаться, но существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против варианта «дельта», — цитирует его «РИА Новости».
Другой эксперт центра Шао Имин заявил, что согласно проведенным клиническим анализам, ни одна вакцина не может предотвратить заражение на 100%, но специалисты сходятся во мнении, что выявленные штаммы коронавируса все еще находятся в контролируемом диапазоне имеющихся на данный момент препаратов.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не зафиксировала повышенного уровня смертности от штамма «дельта». Об этом заявила недавно эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.
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